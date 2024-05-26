Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiyle yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.

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