Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        GÜNCELLEME - Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiyle yaralandı

        Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftarların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 00:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiyle yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftarların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.

        Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.

        Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K. ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        - Kars Valisi yaralıları ziyaret etti

        Kars Valisi Ziya Polat, akşam saatlerinde balkon çökmesinin yaşandığı binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Polat, daha sonra yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!

        Benzer Haberler

        Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiy...
        Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan 3 taraftar balkonun çökmesiy...
        Kars'ta göçmen kuşlar yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta göçmen kuşlar yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı
        Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı
        Kars'ta minik parmaklar piyano tuşlarında hünerlerini sergiledi
        Kars'ta minik parmaklar piyano tuşlarında hünerlerini sergiledi
        Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, Filistin için "sessiz yürüyüş"leri...
        Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, Filistin için "sessiz yürüyüş"leri...
        Kars'ta yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı
        Kars'ta yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı