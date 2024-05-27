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        Kars'ta çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu

        Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:35
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        Kars'ta çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu
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        Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 12 büyükbaş hayvan Ardahan'da bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İncillipınar köyünde Sinan Ü'ye ait 12 hayvanın meradan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, hayvanların Ardahan'a götürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Ardahan'daki bir ahırda hayvanları bulan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarma ekiplerince hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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