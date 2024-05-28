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        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:12
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        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

        İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Bölgede aniden bastıran dolu nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü.

        Yalınçayır Mahallesi'ndeki tritikale, buğday, mısır ve şeker pancarı tarlaları beyaza büründü.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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