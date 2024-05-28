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        Kars'ta boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:16
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        Kars'ta boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

        İzmir'de yaşayan Canip Akar'ın yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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