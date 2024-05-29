Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 18,14 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.A. (32) ve M.E.A. (19) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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