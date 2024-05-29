Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince daha önce belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.A. (32) ve M.E.A. (19) gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 18,14 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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