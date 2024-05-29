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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:30
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince daha önce belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.A. (32) ve M.E.A. (19) gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 18,14 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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