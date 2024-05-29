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        Kars'ta Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri yağışlarla tekrar su altında kaldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda doluluğun artmasıyla eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:12
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        Kars'ta Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri yağışlarla tekrar su altında kaldı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda doluluğun artmasıyla eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı.

        Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Karakurt Barajı'nda, bahar yağışlarıyla su seviyesi yükseldi.

        İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri, geçen yıl su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

        Bu yıl mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlarla doluluğu artan baraj alanındaki evler, ağaçlar ve cami tekrar suya gömüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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