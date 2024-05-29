Kars'ta Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri yağışlarla tekrar su altında kaldı

Bu yıl mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlarla doluluğu artan baraj alanındaki evler, ağaçlar ve cami tekrar suya gömüldü.

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