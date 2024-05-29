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        Kars'ta boğa saldırısı sonucu ölen kişi toprağa verildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:51 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:51
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        Kars'ta boğa saldırısı sonucu ölen kişi toprağa verildi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.

        İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde dün kardeşinin evinin önünde boğa saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Canip Akar'ın (64) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenaze, köye getirilerek helallik alındı.

        Akar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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