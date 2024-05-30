Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde daha önce de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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