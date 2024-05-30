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        Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:25
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        Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde daha önce de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

        İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 241 şarjör, 43 fişek, 60 icra yayı, 7 icra mili, 9 kilitleme mekanizması, 7 sürgü kilidi, 8 yay sabitleyicisi, 4 tetik mekanizması, 2 sürgü, 1 namlu ve 3 kurusıkı tabanca namlusu ucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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