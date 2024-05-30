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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kars'ta protesto edildi

        Kars'ta, Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:24
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kars'ta protesto edildi
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        Kars'ta, Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

        GAMP Konağı yanındaki parkta platform üyeleri adına konuşan Özgür Terzi, siyonist ve ırkçı İsrail hükümetinin uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

        İsrail ordusunun 27 Mayıs sabahı Birleşmiş Milletler gözetimindeki Refah Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu onlarca insanın yaşamını yitirdiğini belirten Terzi, "Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir." dedi.

        Terzi, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Açıktır ki İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir. İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin konacağı morgun, yaralıların tedavi göreceği hastanelerin dahi kalmamış olması nasıl bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Savaştan kazanan sadece savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler, ülkeyi savaşla, çatışmalarla, toplumsal kutuplaşmalarla ve baskıyla yöneten rejimlerdir. İnsanlık bu barbarlığı durdurmak sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır."

        Konuşmaların ardından ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup bir süre oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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