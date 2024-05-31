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        Kars'ta üniversite öğrencileri "Waldorf ve Amigurumi Bebekleri" sergisi açtı

        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Waldorf ve Amigurumi Bebekleri" sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:59
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        Kars'ta üniversite öğrencileri "Waldorf ve Amigurumi Bebekleri" sergisi açtı
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        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Waldorf ve Amigurumi Bebekleri" sergisi açtı.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi'ndeki sergiye, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Ömer Cengiz, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Sergide, waldorf eğitimi alan 300 üniversite öğrencisinin, doğal ürünlerden hayal gücünü kullanarak yaptığı bebekler sergileniyor. Bebekler daha sonra köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacak.

        MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Elif İçen Kükürt, AA muhabirine, öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesi, hikaye anlatma tekniklerini öğrenmeleri açısından waldorf eğitim sisteminin önemli olduğunu söyledi.

        Etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Kükürt, "Öğrencilerimiz, waldorf ve amiogrami bebeklerle çocukların sağlığına nasıl destek olabilir, sağlıklı, güvenilir, uzun ömürlü materyaller yapabilirler bunları öğreniyor. Bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimiz artık teorik bilgileri uygulamaya dökebiliyor. Ayrıca yapılan ürünleri köy okullarındaki öğrencilere göndereceğimiz içinde hem heyecanlı hem de gururluyuz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Kübranur Aslan da waldorf bebeklerini sınıfta hocalarıyla yaptıklarını belirterek, "Bebekleri yaptıktan sonra hikayesini kendimiz yazıp ana sınıfındaymışız gibi anlatıyoruz." dedi.

        Hayal güçlerini kullanarak bebekler yaptıklarını dile getiren Ahmet Başdinç, "Yaptığımız çirkin ördek bebeğinin hikayesini yazdık. Bunları ilk başta sınıftaki arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Sergilediğimiz bebekleri köy okullarına dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

        Sergi, 3 gün vatandaşların ziyaretine açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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