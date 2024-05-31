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        Kars'ta 4 ildeki ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

        Kars'ta, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen ambulans şoförleri için düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:44
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        Kars'ta 4 ildeki ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
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        Kars'ta, Ardahan, Iğdır ve Bayburt'tan gelen ambulans şoförleri için düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen 4 günlük eğitimde katılımcılara, ambulans kazalarının önlenmesi, daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması adına, teorik ve uygulamalı olarak uygulamaları bilgiler aktarıldı.

        Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt illerinin ambulans servisinde görevli 8 eğitmen ile 33 şoför eğitim aldı.

        İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Kübra Seden Güler, gazetecilere, ambulans güvenli sürüş eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

        Güler, ambulans sürücülerinin, acil hastalar için ileri sürüş güvenliği tekniklerini kullandıklarını dile getirerek, "Ambulans sürüş güvenliği eğitiminde sürüş güvenliğini geliştirmek amacıyla verimli 4 gün geçirdik." dedi.

        Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Metin Yıldırım ise acil sağlık hizmetlerinde vatandaşlara daha hızlı, güvenli bir şekilde hizmet sunmak için ambulans sürücülerine sürüş güvenliği eğitimi düzenlendiğini söyledi.

        Bölgenin zorlu koşullarından bahseden Yıldırım, "Kars'ta yoğun kar şartları altında ambulans sürücüleri işte zorlandığı için biz bu eğitimleri düzenliyoruz. Dağ köylerine ya da zorlu koşullara gittiğimizde sürücülerimizi bu duruma hazırlıyoruz." diye konuştu.

        Hülya Matyaş da eğitimlerin önemine dikkati çekerek, "Bu eğitimin katkısı hızlı sürüş değil güvenli sürüş, hastayı hızlı bir şekilde değil güvenli bir şekilde teslim etmek." ifadelerini kullandı.

        Teorik ve pratik eğitimin verimliği geçtiğini dile getiren Matyaş, "Hem güvenli sürüşü öğreniyoruz hem de ambulansla giderken yol üzerinde tamir, lastik değişimi ve zincir takmanın yanında zorlu hava koşullarında nasıl süreceğinize dair eğitimi alıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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