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        Kars'ta yağmurların ardından doğa çiçeklerle renklendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, son yağmurların ardından çiçeklerle renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:09
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        Kars'ta yağmurların ardından doğa çiçeklerle renklendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, son yağmurların ardından çiçeklerle renklendi.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta, yamaçlarında kar bulunan 2 bin 700 rakımlı Soğanlı Yaylası ve Çataldere bölgesinde sarı çiçekler, Hançerli ile Keklik Vadisi'nde açan sarı ve kırmızı laleler güzel görüntü oluşturdu.

        Amatör fotoğrafçılardan Selçuk Çakıcı, AA muhabirine, Sarıkamış'ın zengin doğasında fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

        Yağmurların ardından doğanın canlandığını belirten Çakıcı, "Doğa, biz amatör fotoğrafçılar için bulunmaz bir görsel şölen yarattı. Bir tarafta karlar, bir tarafta çiçekler, bu müthiş güzelliği yakalamanız lazım. Fotoğrafçılara 'Çıkın çıkın gelin.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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