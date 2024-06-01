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        Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobil ile süt taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:15
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        Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kars'ta otomobil ile süt taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        N.T. yönetimindeki 34 LB 3623 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında F.N. idaresindeki 51 BN 642 plakalı süt taşıyan kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki levhalara, kamyonet ise bariyere çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki V.K, S.E. ve M.V. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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