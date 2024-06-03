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        Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Kars'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:26
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        Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Kars'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Cengiz D. yönetimindeki 27 ALL 902 plakalı kereste yüklü tır, Kars-Erzurum kara yolunun Kağızman Kavşağı yakınında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Cengiz D, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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