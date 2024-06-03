Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Kars'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kars'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cengiz D. yönetimindeki 27 ALL 902 plakalı kereste yüklü tır, Kars-Erzurum kara yolunun Kağızman Kavşağı yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Cengiz D, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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