Kars Barajı pelikanları ağırlıyor

Su seviyesinin arttığı baraja birçok kuş türün yanında son yıllarda pelikanlar da sürü halinde gelmeye başladı.

Büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Kars Barajı, birçok göçmen kuşun yanı sıra son yıllarda pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

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