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        Kars Barajı pelikanları ağırlıyor

        Kars Barajı, birçok göçmen kuşun yanı sıra son yıllarda pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:30
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        Kars Barajı pelikanları ağırlıyor
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        Kars Barajı, birçok göçmen kuşun yanı sıra son yıllarda pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

        Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başladı.

        Büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Su seviyesinin arttığı baraja birçok kuş türün yanında son yıllarda pelikanlar da sürü halinde gelmeye başladı.

        Pelikanların su üstündeki hareketliliği dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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