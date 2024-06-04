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        Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Kars merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:47
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        Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Kars merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sosyal medya hesabından gördüğü bir krediye mürcaat eden B.T, kendisini daha sonra telefona arayarak banka görevlisi olduğunu iddia eden kişinin talimatlarıyla banka hesaplarının şifresini paylaştı.

        Kredi başvurusunu beklerken yaklaşık yarım saat sonra hesabında bulunan 70 bin liranın çekildiğini fark eden B.T, kendisini arayan kişiye dönüş yaptığında numaranın kullanılmadığını öğrendikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla açılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Kars merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul ve Diyarbakır'daki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Aralarında çete elebaşı İ.T'nin (31) de bulunduğu 6'sı kadın 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 27 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 dizüstü bilgisayar ve harddisk, suçtan elde edildiği düşünülen 24 satışa hazır cep telefonu, mağdur vatandaşlara ait banka ve kredi kartı dekontları, faturalar, dolandırılan ve dolandırılmaya hazırlanılan binlerce kişiye ait banka, kredi kartı ve kimlik bilgileri ele geçildi.

        Yaklaşık 4 ay içerisinde vatandaşları 7 milyon lira dolandırdıkları ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlenen şüpheliler, Kars'a getirildi.

        Adliyeye çıkarılan zanlılardan 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Zanlılardan İ.T (31), İ.H.A. (24), Y.T. (20), E.A. (23), Y.A. (21), Y.B. (18), Ö.T. (24), Y.K. (22) ve B.K. (19), sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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