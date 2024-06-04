Kars'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile suç ortakları yakalandı
Kars'ta kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren 2 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren 2 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağızman'da e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, kopya için düzenek hazırlayan Ö.E (34) ile sınava giren E.G. (39) ve M.N.K'yi (36) kopya düzeneğiyle yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 3 kamera, 3 kulaklık, mikrofon ve 2 ses aktarım cihazı ile 1 modem ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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