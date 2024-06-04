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        Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği yapıldı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:37
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        Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği yapıldı
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ilk olarak ören yeri hakkında bilgilendirildi.

        Rehber eşliğinde tarihi mekanı gezen öğrenciler, daha sonra, il protokolü üyeleriyle çöp toplama etkinliğine katıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, gazetecilere, temiz bir çevreye dikkati çekmek için Ani Ören Yeri'nde etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin antik kenti de görme fırsatı yakaladığını belirten Toktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğin ardından öğrencilere yiyecek ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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