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        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:26
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        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Nebi Ç. yönetimindeki 36 AAY 453 plakalı otomobil, Narinkale Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Nihat K'ya çarptıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan araç sürücüsü Nebi Ç. ile Nihat K. ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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