Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.
Nebi Ç. yönetimindeki 36 AAY 453 plakalı otomobil, Narinkale Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Nihat K'ya çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan araç sürücüsü Nebi Ç. ile Nihat K. ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
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