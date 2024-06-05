Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, SMA hastası çocuk için jeneratör aldı

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, köyde yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Hiranur Kazancı'ya jeneratör hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, SMA hastası çocuk için jeneratör aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, köyde yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Hiranur Kazancı'ya jeneratör hediye etti.

        İlçeye bağlı Mescitli köyünde yaşayan Kazancı için Kılıç tarafından evinde kullanılmak üzere jeneratör alındı.

        Elektrik kesintilerine karşı önlem almak amacıyla alınan jeneratör kazancı ailesine teslim edildi.

        Başkan Kılıç, imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan Hiranur kampanyasına destek vermelerini istedi.

        Hiranurun babası Harun Kazancı başkan Serdar Kılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Biden'dan tutarsız açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yar...
        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yar...
        Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği yapıldı
        Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği yapıldı
        Kars'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile suç ortakları y...
        Kars'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile suç ortakları y...
        Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Kars Barajı pelikanları ağırlıyor
        Kars Barajı pelikanları ağırlıyor
        Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady Kars Valiliğini ziyaret et...
        Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady Kars Valiliğini ziyaret et...