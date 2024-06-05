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        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan operasyonda, aracının teyp bölümünde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:51
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        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan operasyonda, aracının teyp bölümünde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan A.K. yönetimindeki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle arama yapıldı.

        Teyp bölümünde sigara kutusuna gizlenmiş yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki A.K ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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