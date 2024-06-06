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        Kars'ta hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor

        Kars'ta, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamındaki kurslarda hazırlanan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:56
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        Kars'ta hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
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        Kars'ta, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamındaki kurslarda hazırlanan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kars Kalesi eteklerinde il merkezi ve ilçelerdeki ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

        Kafkas ve halk oyunları, müzik dinletisi ile başlayan serginin açılış kurdelesini Kars Valisi Ziya Polat, öğrenciler ve davetliler gerçekleştirdi. Vali Polat ve protokol üyeleri, sergi hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

        Vali Polat, yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl bu etkinliği festival havasında kutlayacaklarını söyledi.

        Halk Eğitim Merkezlerinde yaklaşık 20 bin kişinin eğitim aldığını anlatan Polat, "İnşallah hedefimiz minimum yüz 15, bu hedefi bu sene için koyuyoruz. Yani 2024-2025 yılı için merkezlerimizden tüm il ve ilçelerimizde nüfusumuzun yüzde 15'ine biz spor, sanat, el işi ne olursa olsun kursunu vereceğiz." dedi.

        Artık Kars'ın turizm markası bir şehir olduğunu vurgulayan Polat, "Gelen turistlerimize hediyelik eşya üretimini halk eğitim ekibi üzerine yapmamız lazım. Halk eğitim hocalarımızın ve bizim bununla ilgili çalışmamız lazım. Merkez ve ilçelerimizde satılacak ürünler üretmemiz lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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