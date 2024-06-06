Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

        Prof. Dr. Necati Kaya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene, İlahiyat Fakültesi öğrencileri ellerinde Filistin bayraklarıyla, bazı öğrenciler ise ellerindeki esprili dövizlerle katıldı.

        Kars Valisi Ziya Polat, konuşmasında, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Yolunuz açık olsun, hafta sonu sizin mezun olduğunuz sıralarda oturmak için öğrencilerimiz sınava girecek, onlara da başarılar diliyorum. Devletini, milletini seven, bu millete ömrünü adayan, gerektiğinde canını seve seve veren gençler yetiştiren velilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

        KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise üniversite yerleşkelerinin personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Üniversitemizde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri, 12 fakülte, devlet konservatuarı, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 29 araştırma ve uygulama merkezinde sürdürülmektedir. 2023-2024 eğim öğretim yılında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde toplam 21 bine yakın öğrenci ile akademik yılımızı tamamlıyoruz. Öğrenci sayımızın içerisinde, 37 farklı ülkeden toplam bin uluslararası öğrenci eğitim ve öğrenim görmektedir. Üniversitemiz akademik kadrosunda 955 öğretim üyesi ve elemanı ile bin 200 idari personel bulunmaktadır."

        Tören, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Melike Yalçınkaya'nın konuşmasının ardından Kafkas halk oyunları ve müzik dinletisi ile devam etti.

        Törende, fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bazında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kep atma töreni ve hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından mezuniyet töreni sona erdi.

        Törene, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta "Minik ressamlar yıl sonu sergisi" açıldı
        Sarıkamış'ta "Minik ressamlar yıl sonu sergisi" açıldı
        Kars'ta hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
        Kars'ta hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, SMA hastası çocuk için jeneratör aldı
        Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, SMA hastası çocuk için jeneratör aldı
        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yar...
        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yar...
        Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği yapıldı
        Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği yapıldı