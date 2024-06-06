Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Prof. Dr. Necati Kaya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, İlahiyat Fakültesi öğrencileri ellerinde Filistin bayraklarıyla, bazı öğrenciler ise ellerindeki esprili dövizlerle katıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, konuşmasında, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Yolunuz açık olsun, hafta sonu sizin mezun olduğunuz sıralarda oturmak için öğrencilerimiz sınava girecek, onlara da başarılar diliyorum. Devletini, milletini seven, bu millete ömrünü adayan, gerektiğinde canını seve seve veren gençler yetiştiren velilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise üniversite yerleşkelerinin personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri, 12 fakülte, devlet konservatuarı, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 29 araştırma ve uygulama merkezinde sürdürülmektedir. 2023-2024 eğim öğretim yılında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde toplam 21 bine yakın öğrenci ile akademik yılımızı tamamlıyoruz. Öğrenci sayımızın içerisinde, 37 farklı ülkeden toplam bin uluslararası öğrenci eğitim ve öğrenim görmektedir. Üniversitemiz akademik kadrosunda 955 öğretim üyesi ve elemanı ile bin 200 idari personel bulunmaktadır."