Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:50 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Şahindere Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi okullar bölgesinde bulunan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depoda okullara ait ranza, yatak ve sıranın yanı sıra eğitim malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler

        Benzer Haberler

        Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Sarıkamış'ta "Minik ressamlar yıl sonu sergisi" açıldı
        Sarıkamış'ta "Minik ressamlar yıl sonu sergisi" açıldı
        Kars'ta hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
        Kars'ta hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, SMA hastası çocuk için jeneratör aldı
        Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, SMA hastası çocuk için jeneratör aldı
        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yar...
        Kars'ta otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yar...