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        Kars'ta duvara çarpan özel halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

        Kars'ta özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:21
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        Kars'ta duvara çarpan özel halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
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        Kars'ta özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Serkan E. yönetimindeki 36 H 1011 plakalı özel halk otobüsü, Borsa Caddesi'nde önüne aniden çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca Hükmet Konağı'nın bahçe duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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