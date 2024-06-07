Kars'ta duvara çarpan özel halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

Serkan E. yönetimindeki 36 H 1011 plakalı özel halk otobüsü, Borsa Caddesi'nde önüne aniden çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca Hükmet Konağı'nın bahçe duvarına çarptı.

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