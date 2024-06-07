Kars'ta öğretmen ve öğrenciler okullarının duvarını resimlerle süsledi

Kars'ın Akyaka ilçesinde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle okulun duvarını çizdikleri resimlerle renklendirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenleriyle çalışma yürüten öğrenciler, okulun duvarına, spor ve geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili resimler çizdi.

Resim öğretmeni Tahir Eğer, öğrencileriyle çevreyi güzelleştirmek adına resimler çizdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfedip ona göre yönlendirme yaptıklarını dile getiren Eğer, "Okulumuzun duvarlarına beden eğitimi ile ilgili resimler yaptık. Bu sayede öğrencilerimizi güzel sanatlar lisesine yönlendirmeye çalışıyoruz. Her sene bu liseye yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz var. Buradaki öğrencilerin yetenekleri çok fazla onarı keşfedip yönlenndirmek gerekiyor." diye konuştu.