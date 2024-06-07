Kars'ta 1 tonluk boğa "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor

Kars'ta 1 ton ağırlığındaki "Alaca fırtına" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Sarıkamış ilçesi İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Savaş Çakal'ın (32) yetiştirdiği 3 yaşındaki simental cinsi "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor.

Besici Savaş Çakal, AA muhabirine, çok büyük emek vererek yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa sunduklarını söyledi.

Arpa kırması ve özel yemlerle besiye alınan boğanın 3 yaşına geldiğini ve satışa sunduklarını anlatan Çakal, boğanın ismini rengi ve beslenmesinden dolayı verdiklerini belirtti.