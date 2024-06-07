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        Kars'ta 1 tonluk boğa "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor

        Kars'ta 1 ton ağırlığındaki "Alaca fırtına" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:28
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        Kars'ta 1 tonluk boğa "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor
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        Kars'ta 1 ton ağırlığındaki "Alaca fırtına" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Sarıkamış ilçesi İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Savaş Çakal'ın (32) yetiştirdiği 3 yaşındaki simental cinsi "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor.

        Besici Savaş Çakal, AA muhabirine, çok büyük emek vererek yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa sunduklarını söyledi.

        Arpa kırması ve özel yemlerle besiye alınan boğanın 3 yaşına geldiğini ve satışa sunduklarını anlatan Çakal, boğanın ismini rengi ve beslenmesinden dolayı verdiklerini belirtti.

        - Boğaya her gün şampuanla duş aldırıyor

        Boğanın bakımlı olduğunu dile getiren Çakal, "Boğamıza her gün sabahları şampuanla duşunu aldırıp yemeğini yediririz, sonra uyku moduna geçer. Yaklaşık 1 ton ağırlığında boğamızın alıcılarını bekliyoruz. Piyasa olarak 220-230 bin lira bandında değeri var." diye konuştu.

        Eğitim hayatının ardından ata, dede mesleği besiciliği babasıyla sürdüğünü dile getiren Çakal, hayvancılığı severek yaptığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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