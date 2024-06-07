Kars'ta çocuklar açık hava sinemasında aileleriyle film izledi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, velileriyle açık havada animasyon çizgi filmi izledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, velileriyle açık havada animasyon çizgi filmi izledi.
Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu öğretmenleri tarafından okul bahçesinde açık hava sinema sistemi düzeni kuruldu. Okul duvarına projeksiyon makinesiyle yansıtılan animasyon filmlerini, anaokulu ve ilkokul öğrencileri velileriyle izledi.
Velilerden Erhan Ejder, ilk defa açık hava film seyrettiklerini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Uzun kış mevsiminin ardından çocuklarla dışarıda olmak çok güzeldi. Açık hava sinemasının devamını isteriz. Okulun personeline çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Deniz Alkan da güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Arkadaşlarla toplandık ilk defa açık havada film seyrettik ve eğlendik. Yapanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, Kaymakam Enis Aslantatar, eşi Sema Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç eşi Selime Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.
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