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        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:34
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        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 şişede 10,5 litre sahte içki ve 91 şişede 455 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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