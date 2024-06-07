Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 şişede 10,5 litre sahte içki ve 91 şişede 455 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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