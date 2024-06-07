Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrenciler taşıdıkları pankartlarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bölümlerini başarıyla bitiren 405 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin düzenlendiği salona öğrenciler, ellerinde "Filistin'de mezun yok çünkü insanlık sınıfta kaldı", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" pankartlarıyla çıktı.

Bazı öğrenciler de Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, KAÜ Devlet Konservatuvarı ekibi Kafkas gösterisi sundu.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesinin Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelerin çeşitli üniversitelerine eğitim ve öğretim desteği verdiğini söyledi.

Eğitim öğretimin çok zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Kapu, "Mezun olan öğrencilerimizin sorumluluğu daha büyük ama geçirdikleri bu eğitim sürecinde, sorumluluğun farkına varma noktasında gerekli eğitimleri aldılar. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim." dedi.