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        Kars'taki Asboğa Gölü yerli ve yabancı kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü, yerli ve yabancı turistleri ile kuş gözlemcilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:01
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        Kars'taki Asboğa Gölü yerli ve yabancı kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü, yerli ve yabancı turistleri ile kuş gözlemcilerini ağırlıyor.

        Yer altından çıkan doğal kaynak sularıyla oluşan ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki, 2007 rakımda bulunan 13 bin 800 metrekarelik alana sahip Asboğa Gölü, yaklaşık 5 ay kar ve buzla kaplı kalıyor.

        Baharla birlikte göl, yeşilbaş ördek, angıt, balıkçıl, sakarmeke, kızıl boyunlu batağan gibi birçok kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        Bazı göçmen kuşların mola noktası göl, bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin yanısıra yurt dışından gelen kuş gözlemcilerini ağırlıyor.

        - "Çok özel bir göl"

        İngiltere'den gelen doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Ryan Green, AA muhabirine, turist grubuyla bölgeyi gezdiklerini, Asboğa Gölü'nde de kuş gözlemi yaptığını anlatarak, "Bu gölde çok özel kuş türleri var. Kızıl boyunlu ve kara boyunlu batağan türleri ile birçok kuş türünü de burada görebilirsiniz. Kara boyunlu batağan karşıda yuva yapmış, bu üreme türleri Türkiye’de olduğu için buradayım inceleme yapıyorum, çok özel ve güzel bir göl." ifadelerini kullandı.

        Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat da İngiltere'den bir kafilenin kuş gözlemlemek için göle geldiğini, onlarla sohbet ettiklerini belirterek, "Buranın bir an önce turizme kazandırılması, bu gölün öneminin artması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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