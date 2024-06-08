Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta polis ekipleri YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine yetiştirdi

        Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 3 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta polis ekipleri YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 3 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, yanlış okulan giden ve sınava geç kalma riski bulunan 3 adayı sınav yerine yetiştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu başladı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu başladı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 30 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 30 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'taki Asboğa Gölü yerli ve yabancı kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapı...
        Kars'taki Asboğa Gölü yerli ve yabancı kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapı...
        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Filistin'i destekleyen pa...
        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Filistin'i destekleyen pa...
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kars'ta çocuklar açık hava sinemasında aileleriyle film izledi
        Kars'ta çocuklar açık hava sinemasında aileleriyle film izledi
        Kars'ta 1 tonluk boğa "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor
        Kars'ta 1 tonluk boğa "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor