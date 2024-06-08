Kars'ta polis ekipleri YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine yetiştirdi
Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 3 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.
Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 3 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, yanlış okulan giden ve sınava geç kalma riski bulunan 3 adayı sınav yerine yetiştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.