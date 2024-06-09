Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor

Yiyecek arayışına çıkan angıt ailesi ile yavrulara saldırmaya çalışan başka bir angıtın kavgası da fotoğraflara yansıdı.

Su seviyesinin yükselmesiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapan baraj, angut yavrularını da misafir ediyor.

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