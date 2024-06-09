Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor

        Kars'ta yumurtadan çıkan angut (angıt) yavruları Kars Barajı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 09.06.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta yumurtadan çıkan angut (angıt) yavruları Kars Barajı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

        Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başladı.

        Su seviyesinin yükselmesiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapan baraj, angut yavrularını da misafir ediyor.

        Baraj sularında yaşam süren angutlar, bölgeye güzellik katıyor. Sazlık alanda yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle suda yiyecek arayışına başladı.

        Yiyecek arayışına çıkan angıt ailesi ile yavrulara saldırmaya çalışan başka bir angıtın kavgası da fotoğraflara yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Kars'ta polis ekipleri YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine yetiştirdi
        Kars'ta polis ekipleri YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine yetiştirdi
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 30 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 30 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'taki Asboğa Gölü yerli ve yabancı kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapı...
        Kars'taki Asboğa Gölü yerli ve yabancı kuş gözlemcilerine ev sahipliği yapı...
        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Filistin'i destekleyen pa...
        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Filistin'i destekleyen pa...
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kars'ta çocuklar açık hava sinemasında aileleriyle film izledi
        Kars'ta çocuklar açık hava sinemasında aileleriyle film izledi