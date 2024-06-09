Kars'ta yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi

Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan tilki ailesi görüntülendi.

Kış mevsiminin sert geçtiği, ilkbaharda da yoğun kar yağışı altında yaşamlarını sürüdüren tilkiler, yaz aylarında da toprak altına eştikleri yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

Nisan-Mayıs aylarında yavrularını doğurmaya başlayan kızıl tilkiler, belirledikleri bölgelerde toprağı eşerek yuvalarını yapıyor. Yavrularını eştikleri yuvalarda büyüten tilkiler, ilk avlanma hünerlerini de yuva etrafında yapıyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında yavrularının aç kalmaması için çabalıyor.