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        Kars'ta yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi

        Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan tilki ailesi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:55
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        Kars'ta yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi
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        Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan tilki ailesi görüntülendi.

        Kış mevsiminin sert geçtiği, ilkbaharda da yoğun kar yağışı altında yaşamlarını sürüdüren tilkiler, yaz aylarında da toprak altına eştikleri yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

        Nisan-Mayıs aylarında yavrularını doğurmaya başlayan kızıl tilkiler, belirledikleri bölgelerde toprağı eşerek yuvalarını yapıyor. Yavrularını eştikleri yuvalarda büyüten tilkiler, ilk avlanma hünerlerini de yuva etrafında yapıyor.

        Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında yavrularının aç kalmaması için çabalıyor.

        Ani Ören Yeri bölgesinde yaptıkları yuvalarında ailecek görüntüleren 4 tilki, renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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