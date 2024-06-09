Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Kars’ta etkili olan dolu tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra doluya dönüştü.
Şiddetli dolu yağışı yüzünden Kars-Göle kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.
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