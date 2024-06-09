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        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:55
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        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
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        Kars’ta etkili olan dolu tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra doluya dönüştü.

        Şiddetli dolu yağışı yüzünden Kars-Göle kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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