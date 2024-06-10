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        Kars'ta dolu etkili oldu

        Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:42
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        Kars'ta dolu etkili oldu
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        Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

        Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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