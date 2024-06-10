Kars'ta dolu etkili oldu

Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.

Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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