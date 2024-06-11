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        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:13
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        Kars'ta sağanak etkili oldu
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı yerlerde yağmurun durmasını bekledi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşlardan Bünyamin Cengiz, AA muhabirine, bölgede birkaç gündür yağmurun aralıkla devam ettiğini belirterek, "Bugün öğleden sonra yağan yağmur etkisini gösterdi. Umarız bir doğa olayı, sel falan olmaz, toprağımız daha bereketli bir hal alır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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