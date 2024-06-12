Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kooperatifte güç birliği yapan Karslı kadınlar devlet desteğiyle iş kurdu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Digor ilçesinde kooperatif sayesinde güç birliği yapan 9 kadın, devletin desteğiyle iş yeri kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kooperatifte güç birliği yapan Karslı kadınlar devlet desteğiyle iş kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Digor ilçesinde kooperatif sayesinde güç birliği yapan 9 kadın, devletin desteğiyle iş yeri kurdu.

        Vali Ziya Polat'ın her ilçede bir kadın kooperatifi kurulması talimatı üzerine, Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan'ın girişimiyle ilçedeki bir grup kadın el ele vererek "Üreten Eller Kadın Kooperatifi"ni kurdu.

        Kooperatif bünyesinde ürettikleri turşu, mantı, erişte, baklava, kete ve çeşitli yemekleri satarak kazanç sağlayan 9 kadın, daha sonra işletme açtı.

        Açtıkları kafede müşterilerine bazı yöresel ürünlerin yanı sıra yiyecek içecek satışı yapan kadınlar, işletme sayesinde iş sahibi oldu.

        Kaymakam Okatan, AA muhabirine, Vali Polat'ın talimatı üzerine ilçede kadın kooperatifi kurulmasını sağladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda bir kafenin açılması için de çalışma yaptıklarını anlatan Okatan, "En ince ayrıntısına kadar kafeyi dizayn etmeye çalıştık. Daha sonra logo çalışması yaptık, logoda ilçedeki 5 kiliseyi kullandık. Diğer taraftan kadınların birlikteliğini sembolleyen iki el figürümüz var. Burada modern bir kafe görünümü oluşturmaya çalıştık. Ülkemizde bu tarz bir girişim, bir işletme yoktu. Diğer esnaflarımıza da örnek olup ilçede sunulan hizmeti artırmayı amaçladık." dedi.

        Okatan, kadınların işletme sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunduklarını, aynı zamanda aşçı yardımcılığı kursunda eğitim aldıklarını dile getirdi.

        Üreten kadınları sertifikalı ve daha profesyonel hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Okatan, "Bunu da ADEM (Aile Destek Merkezi) projesi üzerinden yapıyoruz. Yöresel ürünlerden kete yapılıyor. Ketemizi İstanbul'da, Ankara'da uzaklarda oturan Digorlu, Karslı hemşehrilerimize sipariş üzerine gönderebiliyorlar. Her gün burada sıcak yemeğimiz, fast food ürünlerimiz, serpme kahvaltımız var ve her gün açığız. Burada aynı zamanda organik ürünler de yapılıyor." diye konuştu.

        - "El birliğiyle çalışıyoruz"

        Kadınlardan Aynur Baykiz ise desteklerinden dolayı Kaymakam Okatan'a teşekkür ederek, "Kadınlar olarak bu kafede paramızı kazanıyoruz. Böyle bir projede yer aldığımız için çok memnunuz. El birliğiyle çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Her kesimden buraya geliyorlar, vatandaşlar çok memnun. Günde 13-14 çeşit yemek yapıyoruz. Önceden ev hanımıydım, çocuklara bakıyordum, hayvancılık yapıyordum, şimdi de imkan verildi işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Suna Gül de yaklaşık 4 aydır hizmet verdiklerini belirterek, "Vatandaşların talebi üzerine yemekler yapıyoruz. Bayramda lavaş, tatlı, içli köfte, kete siparişi aldık. 8 arkadaşımla beraber burada çalışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Bazen ürünlerimizi il dışına da gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?

        Benzer Haberler

        Kars'ta kurbanlık alışverişi hareketliliği
        Kars'ta kurbanlık alışverişi hareketliliği
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
        Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
        Kars'ta yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi
        Kars'ta yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi
        Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor
        Angıtlar yavrularını Kars Barajı'nda büyütüyor