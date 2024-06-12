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        Çiçeklere konan rengarenk kelebekler Sarıkamış'ın doğasını süslüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler, yörenin doğasına güzellik katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:26
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        Çiçeklere konan rengarenk kelebekler Sarıkamış'ın doğasını süslüyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler, yörenin doğasına güzellik katıyor.

        İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi'nde, hafta boyunca etkili olan yağışlar sonrası çiçekler açtı.

        Havaların ısınmasıyla görülmeye başlanan siyah, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebeklerin çiçeklerle buluşması, yörenin doğasına ayrı bir güzellik katıyor.

        Fotoğraf tutkunları da çiçeklere konan rengarenk kelebekleri görüntülüyor.

        Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, doğanın çiçek ve böcek türleriyle güzelleştiğini belirterek, "Haziranın bereketli yağmurlarından sonra Sarıkamış'ın doğası tam canlılığına kavuştu. Biz doğa fotoğrafçıları olarak Keklik Vadisi'nde kelebek türlerinin çekimlerini yapıyoruz. Fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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