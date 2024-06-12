Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin diplomasını sınıf arkadaşları aldı

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesinin 35. dönem mezuniyet töreninde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden veteriner fakültesi öğrencisi Vedat Ateş'in diploması sınıf arkadaşlarına verildi.

Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende yeni veteriner hekimler mezuniyetlerinin mutluluğunu yaşadı.

Mezuniyet töreninde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden veteriner fakültesi öğrencisi Vedat Ateş ve Mehmet Taşar Ergül anıldı.

Veteriner Fakültesinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliği en iyi olan fakültelerinden birisi olduğunu anlatan Kapu, "Bu başarısından dolayı gittiğimiz her yerde gururla ifade ediyoruz, göğsümüzü kabartan ve çok rahatlıkla başarılarından bahsettiğimiz bir fakültemiz, bu anlamda da bütün öğretim üyesi kadrosuna candan teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sizlerin eseri olan mezunlarımız Türkiye'nin her yerinde hem Türkiye genelinde uluslararası düzeyde başarıları olan mezunlarımız var. Bu anlamda da çok gururlanıyoruz ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan ise uluslararası anlamda kazanılan birinciliklerde herkesin emeğinin olduğunu dile getirerek, "5 yıl içinde pandemi, deprem derken çok zorluklara katlandınız ama size bir mücevher teslim ediyoruz. Bu mücevheri parlatmak kendilerine kalmış." ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan Veteriner Fakültesi birincisi Aleyna Kübra Aydın da depremde hayatını kaybeden iki sınıf arkadaşlarını anarak, "Benim görevim düne kadar öğrencilikti ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umuyorum ki bugünden itibaren meslek hayatımızda da hem bana hem de meslektaşlarıma bu söz yol gösterir ve veteriner hekimlik mesleğini hak ettiği değere ulaştırırız. 6 Şubat depreminde fakültemizden Vedat Ateş ve Mehmet Taşar Ergül'ü kaybettik. Vedat bizim sınıf arkadaşımızdı, isterdik ki bugün aramızda olsunlar ama hikayeleri yarım kaldı. O nedenle ben bu başarıyı bu iki arkadaşıma atfetmek istiyorum, ruhları şad olsun." diye kaydetti.