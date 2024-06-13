Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Sarıkamış'ın Alisofu köyünde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Alisofu Köyü İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, çocukların iyi yetişmesi için bölgede okumuş insanların yaptıkları katkıların önemli olduğunu söyledi.

Eğitim konusunun toplumun bütün kesimlerin sorumluluğunda olduğunu belirten Aslantatar, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak iyi bireyler yetiştirmek hepimizin görevidir. Bu köyde geleneksel hale gelen bu program okumakta olan çocuklarımızı yıllardan beri teşvik ve motive etmektedir. Bu köyün okumuş aydınlarından rahmetli Avukat Fevzi Çamlı Bey'in eğitime vermiş olduğu desteği bu programla her yıl anıyoruz. Fevzi beyin sağlığında başlattığı bu organizasyonu kardeşlerinin devam ettirmesi mutluluk vericidir. Aynı şekilde bölgede iyi yetişmiş aydın ve iş adamlarımızdan da bu manada etkinlikler bekliyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok da bir eğitim-öğretim yılını kazasız, belasız bitirdiklerini belirterek, bu süre zarfında eğitime katkı sağlayan kaymakamlık, belediye olmak üzere kurum ve kişilere teşekkür etti, öğrencilere iyi tatiller diledi. - "Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri" Emekli öğretmen Mehmet Çamlı da vatanına, milletine hayırlı, üretken, bilime ve insanlığa hizmet eden nesiller yetişmesi için ağabeyi Fevzi Çamlı'nın başlattığı bu organizasyonu sonsuza dek devam ettireceklerini belirtti.