Kars'ta öğrenciler yıl boyu okudukları romanların karakterlerini canlandırdı

Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdı.

Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri, yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlarla ilgili okul bahçesinde festival düzenledi.

Roman kahramanlarının tanıtılmasının amaçlandığı festivalde öğrenciler, 1984, Aşk ve Gurur, İki Şehrin Hikayesi, Sokrates'in Savunması, Uzun Hikaye, Kürk Mantolu Madonna, İntibah, Selvi Boylum Al Yazmalım, Genç Werther'in Acıları, Dönüşüm, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Anna Karanina, Sherlock Holmes, Romeo ve Juliet, İnci Küpeli Kız, Küçük Prens, Aşk-ı Memnu, Çalıkuşu, Germinal, Şeker Portakalı, İki Yeni Gelinin Anıları, Deli Kurt, Noter Dame'ın Kamburu, İnce Memed ve Yüzbaşının Kızı adlı ünlü eserlerin karakterlerini giydikleri kıyafetlerle canlandırdı.