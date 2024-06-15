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        Kars'ta kızıl tilki ve sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sincaplar ve kızıl tilki yaşam alanlarında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:39
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        Kars'ta kızıl tilki ve sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
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        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sincaplar ve kızıl tilki yaşam alanlarında görüntülendi.

        Yağışların ardından havaların ısınmasıyla ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi canlandı.

        Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, kızıl sincap ve kızıl tilki görülmeye başladı.

        Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplarla otlar arasında dolaşan kızıl tilki, objektiflere yansıdı.

        Mahalle sakinlerinden Muhsin Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının en güzel zamanı olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra millet bahçemiz yeşile büründü, çiçeklendi, tam yaşanacak duruma geldi. Sincaplar hareketlendi, tilkiler var, çok güzel bir ortam var. Bu güzel çamlık bölgede gezmek, gelip görmek gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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