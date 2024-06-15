Kars'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kars'ın Digor ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Kars'ın Digor ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Digor-Dağpınar kara yolunda seyir halindeki İbrahim Uncu yönetimindeki 76 AZ 434 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında Saklıca virajı mevkisinde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
Yangın, sürücü ile yolcuların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında fenalaşan bir yolcu ise Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yolcular başka bir otobüsle Iğdır'a gönderildi.
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