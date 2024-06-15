Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ın Digor ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Digor-Dağpınar kara yolunda seyir halindeki İbrahim Uncu yönetimindeki 76 AZ 434 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında Saklıca virajı mevkisinde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

        Yangın, sürücü ile yolcuların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında fenalaşan bir yolcu ise Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yolcular başka bir otobüsle Iğdır'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor

        Benzer Haberler

        Kars'ta kızıl tilki ve sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
        Kars'ta kızıl tilki ve sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
        Kars polisi, hayvan pazarlarındaki satıcılara "sahte para"yı uygulamalı anl...
        Kars polisi, hayvan pazarlarındaki satıcılara "sahte para"yı uygulamalı anl...
        1 ton 150 kiloluk 'Şahmurat' 300 bin liraya satıldı
        1 ton 150 kiloluk 'Şahmurat' 300 bin liraya satıldı
        Kars'ta öğrenciler yıl boyu okudukları romanların karakterlerini canlandırd...
        Kars'ta öğrenciler yıl boyu okudukları romanların karakterlerini canlandırd...
        Kars İl Özel İdaresi haziranın ortasında da karla mücadele ediyor
        Kars İl Özel İdaresi haziranın ortasında da karla mücadele ediyor
        Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi