Kars'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, sürücü ile yolcuların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında fenalaşan bir yolcu ise Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

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