Kars'ta hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor.

Kars'ta farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarından biri olan Alparslan Mahallesi'ndeki pazarda, vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sabah erken saatlerde pazara gelen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını aldı, bazıları ise kurbanlıklarını evlerine at arabası ve otomobillerinin bagajında götürdü.

Bazı besiciler ise kurbanlıklarına dikkati çekmek için "kurbanlık alana tavuk hediye" diye vatandaşlara seslendi.