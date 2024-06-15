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        Kars'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Kars'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden üniversite öğrencileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketini idam sehpasında temsili olarak astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:24 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:24
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        Kars'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Kars'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden üniversite öğrencileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketini idam sehpasında temsili olarak astı.

        Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı son sınıfı öğrencileri, Prof. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde "Adalet Ağacı" ismi ile "Karanlığa Küfredeceğine Bir Mum da Sen Yak" teması kapsamında "mazlumların intikamı için zalimlerin idamı başlığı" projesini gerçekleştirdi.

        Grup üyelerinden Zalike Yıldız, Neşe Karakoç, Halima Irgashova, Aygozel Musurmankulova ve Farangiz Hasanova, kendi imkanlarıyla dar ağacı hazırladı.

        Öğrenciler daha sonra cansız manken üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun fotoğrafını koyarak dar ağacında astı.

        Burada açıklama yapan Prof. Dr. Kop, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Biz burada en azından vicdanlarımızın sesini haykırıyoruz. Niye haykırıyoruz? Özellikle idam yasası 1920 yılından 1984'e kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde uygulanmış, ortalama 720 kişi idam edilmiş. 2004 yılında ise resmi olarak kaldırılmış. Maksadımız 'şunları, bunları asın' değil. Lahey Adalet Divanını tanımayan, bizi mi tanıyacak. Baştan da söylediğim gibi biz niye idam ediyoruz biliyor musunuz, Osmanlı Devleti'nde Kayı soyundan olan birinin idamla cezalandırılması, dar ağacında sallandırılması utanç vericidir. Çünkü ölüm cezaları içerisinde en aşağılık olanı idamdır." dedi.

        Kop, dünyanın saldırılara karşı sessiz kaldığını sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler, ağıtlar eşliğinde kanlı kefen giyerek yürüyüş yaptı.

        Temsili olarak çocuk ve bebek cenazelerinin de yer aldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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