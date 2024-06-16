Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da camilerde bayramlaşma programı düzenlendi

Sabah saatlerinde Yunus Emre Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Aydoğdu, daha sonra Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri ve vatandaşlarla Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulunup dua etti.

Merkez Camisi'ni dolduran cemaat, hutbeyi dinledi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için dua etti.

Ardahan'da da Kurban Bayramı dolayısıyla erken saatlerde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

Sultan Alparslan Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, hutbede İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstererek Filistin halkı için dua etti.

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