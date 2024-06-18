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        Sarıkamış'ta sporcular ile aileleri için yemek ve eğlence programı düzenlendi

        Sarıkamış ilçesinde Osman Yüce Kayak Merkezi'nde, sporcular ile aileleri için yemek ve eğlence programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:53
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        Sarıkamış'ta sporcular ile aileleri için yemek ve eğlence programı düzenlendi
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        Sarıkamış ilçesinde Osman Yüce Kayak Merkezi'nde, sporcular ile aileleri için yemek ve eğlence programı düzenlendi.

        Sarıkamış Platformu tarafından hayata geçirilen, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi ile maddi durumu iyi olmayan 6-10 yaş aralığındaki 150 çocuğun kayak sporuna kazandırılması amacıyla 3 yıldır çalışma yürütülüyor.

        Sarıkamış Platformu Başkanlığına seçilen İrfan Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde, projeden faydalanan kayak sporcuları ve aileleri için eğlence programı düzenledi.

        Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, belediye meclisi üyeleri, MHP İlçe Başkanı Tarık Bilgin, kayak eğitmenleri, mahalle muhtarları, sporcularla aileleri katıldı.

        Kaymakam Aslantatar, projen çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız her şeyden daha kıymetlidir. Biz onlara ne verirsek onu geri alacağız. Biz kaymakamlık, belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları da ayrı bir güzellik, ayrı bir renk katıyor. Platformdaki insanlar Türkiye’nin her tarafında yaşıyorlar ama Sarıkamış'ı unutmuyorlar kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Kılıç da projeye her türlü desteği verdiklerini, geleceğe yönelik yatırım yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

        Sarıkamış Platformu Başkanı Koç ise projeye her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

        Yemek ikramının ardından katılımcılar, türkülerle, davul zurnu eşliğinde halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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