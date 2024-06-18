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        Kars Valisi Ziya Polat, Çemçe-Madur'daki üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı

        Kars Valisi Ziya Polat, Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü üs bölgesini ziyaret edip askerlerle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:46
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        Kars Valisi Ziya Polat, Çemçe-Madur'daki üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı
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        Kars Valisi Ziya Polat, Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü üs bölgesini ziyaret edip askerlerle bayramlaştı.

        Çemçe-Madur bölgesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ne giden Polat, askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Polat, burada kullanılan araçlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan kahraman jandarma personeliyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çemçe-Madur Şehittepe Üs Bölgesi'nde terörle mücadelede fedakarca görev yapan yiğitlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

        Ziyarette Vali Polat'a, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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